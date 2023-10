Ματίας Λεσόρ Vs Σερζ Ιμπάκα: Τα 4+1 σημεία της «ρακέτας» (vids)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου (12/10, 21:15, Novasports 4, live στο Gazzetta) στο κλειστό του ΟΑΚΑ και το Gazzetta επιχειρεί το «crash test» μεταξύ των Ματίας Λεσόρ και Σερζ Ιμπάκα όσον αφορά τις... εναέριες «μονομαχίες» στα δύο καλάθια.

Κατά τη διάρκεια του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» πριν από δύο εβδομάδες στο κλειστό του ΟΑΚΑ δεν δόθηκε η ευκαιρία για το πρώτο «ματς απ» των Ματίας Λεσόρ και Σερζ Ιμπάκα. Το νέο απόκτημα της Μπάγερν δεν είχε κάνει καλά-καλά ούτε μία προπόνηση με την ομάδα και κρίθηκε προτιμότερο να μην ακολουθήσει την αποστολή και να μείνει εκτός.

Τώρα τα πράγματα είναι... διαφορετικά. Ξεκίνησαν τα επίσημα ματς. Και όπως αναφέρει το σλόγκαν της Euroleague «Every Game Matter» για όλες τις ομάδες. Τόσο ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού όσο και ο Κονγκολέζος - επί σειρά ετών NBAer και με πρωταγωνιστικό ρόλο στις ομάδες που αγωνίστηκε- παίκτης της Μπάγερν, ετοιμάζονται για μια... μοναδική τιτανομαχία μέσα στις δύο ρακέτες στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Δύο παίκτες σχεδόν ισοϋψείς (σ.σ. 2.08μ. ο Ιμπάκα και 2.06μ. ο Λεσόρ), με παρόμοια χαρακτηριστικά, τρομερή αθλητικότητα, αλλά και με δύο σημαντικές διαφορές όσον αφορά το παιχνίδι τους. Επιπλέον άλλες είναι οι παραστάσεις του Λεσόρ ο οποίος δεν πέρασε ποτέ τον Ατλαντικό έχοντας περάσει όλη την καριέρα του στα ευρωπαϊκά παρκέ και εντελώς διαφορετικές είναι οι παραστάσεις του Ιμπάκα, ο οποίος με τη σειρά του έχει 919 ματς στο ΝΒΑ (και μάλιστα με εξαιρετικά νούμερα) και πολύ λίγα στην Ευρώπη με τη Μανρέσα και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Βέβαια μια ειδοποιός διαφορά αφορά το ηλικιακό γκρουπ στο οποίο βρίσκονται. Ο μεν Λεσόρ να είναι μόλις 28 ετών και σε μια άκρως παραγωγική ηλικία έχοντας στην πλάτη και την «break out» σεζόν του στην Παρτίζαν και ο δε Ιμπάκα έχει κλείσει 34 χρόνια ζωής και δεν βρίσκεται φυσικά στο ίδιο επίπεδο με το «prime» του στο ΝΒΑ και δη την εποχή που ήταν περιζήτητος με συμβόλαια που έφταναν τα 23 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο.

Από εκεί και πέρα όλα αυτά φαίνονται (ή δεν φαίνονται) μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ. Στην προκειμένη περίπτωση θα βάλουμε στην αγωνιστική ζυγαριά το -μέχρι στιγμής- πρόσωπο των δύο παικτών ύστερα από τα πρώτα επίσημα φετινά ματς (σ.σ. σε όλες τις διοργανώσεις) και τον τον τρόπο με τον οποίο «πατάνε» στο παρκέ.

Το αγαπημένο παιχνίδι του Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος ζητάει συνέχεια τη μπάλα στο χαμηλό post και σκοράρει κατά μέσο όρο 3.3 πόντους ανά 3.3 προσπάθειες βάζοντας στην πλάτη τον αντίπαλο. Ήτοι το 31% των φετινών του προσπαθειών είναι ύστερα από post up. Αντίστοιχα αυτό είναι το 2ο καλύτερο παιχνίδι του Σερζ Ιμπάκα, ο οποίος με τη σειρά του είναι πιο... παραγωγικός όσον αφορά το ποσοστό επιτυχίας καθώς δίνει 3.3 πόντους ανά 2.7 προσπάθειες. Όμως δεν είναι το νούμερο «1» της λίστας του με ποσοστό 24.2% των κατοχών του.

Τόσο ο Λεσόρ όσο και ο Ιμπάκα «διαβάζουν» καλά τις φάσεις ύστερα από τα σουτ των συμπαικτών τους και καιροφυλακτούν για το επιθετικό ριμπάουντ και το φόλοου ή το φόλοου-κάρφωμα. Για τον Κονγκολέζο σέντερ είναι... τρόπος ζωής ύστερα από τα τρία πρώτα του παιχνίδια σε Γερμανία και Euroleague έχοντας δώσει 4 πόντους κατά μέσο όρο ανά 3.3 κατοχές. Δηλαδή το 30.3% των προσπαθειών του εκδηλώνεται κατ' αυτόν τον τρόπο. Ο Λεσόρ αντίστοιχα δίνει κατά μέσο όρο έναν πόντο 1.3 προσπάθειες σε ένα ποσοστό τις τάξεως το 11.9% των δικών του επιθετικών ενεργειών.

Είναι κάτι που αρέσει στον Λεσόρ αλλά όχι και τόσο πολύ στον Ιμπάκα. Για να το κάνουμε πιο... λιανά και με αριθμούς. Ο Γάλλος σέντερ δίνει στον Παναθηναϊκό ύστερα από τέσσερα επίσημα ματς 1.3 πόντους ανά 1.3 κατοχές σ' ένα ποσοστό (επίσης) της τάξεως το 11.9% ενώ ο σέντερ της Μπάγερν Μονάχου, ναι μεν το έχει στο δικό του «ΤΟΡ-5» ωστόσο είναι χαμηλά με ποσοστό 6.1% των κατοχών του και με μόλις δύο... αναποτελσματικές προσπάθειες στο σύνολο.

One thing on his mind 🧠



NO ONE WAS Stopping @ThiasLsf @paobcgr I #MagicMoment pic.twitter.com/KcUeGMWPq7