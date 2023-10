Η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο για την 1η αγωνιστική της EuroLeague και ο Τζίτζι Ντατόμε έγινε αποδεκτός εν μέσω αποθέωσης στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Τζίτζι Ντατόμε άφησε το μπάσκετ πίσω του. Στο MundoBasket 2023 αγωνίστηκε για τελευταία φορά, κερδίζοντας το standing ovation στη Μανίλα. Ο Ιταλός βραβεύτηκε στο περιθώριο της αναμέτρησης της Φενέρμπαχτσε με την Αρμάνι.

Των δύο ομάδων δηλαδή με τις οποίες αγωνίστηκε στην EuroLeague όλα αυτά τα χρόνια. Από το 2015 έως το 2020 ο Ντατόμε βρέθηκε στα «κιτρινομπλέ» των Τούρκων, κατακτώντας μάλιστα και έναν ευρωπαϊκό τίτλο το 2017 απέναντι στον Ολυμπιακό.

Φυσικά από το 2020 και έπειτα, έκλεισε την καριέρα του με μία τριετία στην Αρμάνι Μιλάνο. Οι φίλοι της Φενέρμπαχτσε τον αποθέωσαν, με την ομάδα να του αποδίδει μία κορνίζα των κατορθωμάτων του κατά τη θητεία του στην Τουρκία.

Sarı mirasımızın en özel isimlerinden Gigi Datome'ye mesaj var! Bir kez daha her şey için teşekkürler @GigiDatome ! 💛💙 #YellowLegacy #EuroLeague pic.twitter.com/jKwIKqgqkc

Fenerbahce fans showering love on their former hero, Luigi Datome 💛💙 pic.twitter.com/ghQeP9CSJm