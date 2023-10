Γκριγκόνις για την ELPA: «Η ασφάλεια των παικτών» (vid)

Ο Μάριους Γκριγκόνις μαζί με τους Τζόρνταν Λόιντ και Τόμας Σατοράνσκι μίλησαν για τη σημασία της ELPA.

Η ELPA αποτελεί το συνδικαλιστικό όργανο των παικτών της Euroleague και η «ασπίδα» τους σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν πρέπει να αντιμετωπίσουν.

Οι Μάριους Γκριγκόνις, Τζόρνταν Λόιντ και Τόμας Σατοράνσκι αναφέρθηκαν στην σπουδαιότητα της ELPA και στο πόσο σημαντική είναι η βοήθεια που παρέχει στους παίκτες.

«Για εμένα ο κύριος στόχος της ELPA είναι η ασφάλεια των παικτών. Να μιλάνε με κάποιους για τα θέματά τους. Πρώτα απ' όλα είναι η ασφάλεια και η βεβαιότητα που νιώθει ένας παίκτης. Εχω πάρει μέρος σε διάφορες λίγες και πάντα υπάρχει η ανάγκη να σε προστατεύσει κάποιος» ήταν τα λόγια του γκαρντ/φόργουορντ του Παναθηναϊκού.

Ο Τζόρνταν Λόιντ είπε ότι «η ELPA είναι μεγάλη υπόθεση για τους παίκτες. Είναι η φωνή για τους παίκτες. Όποτε έχεις ανάγκη κάτι, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και αν είναι, θα βρίσκονται εκεί για εσένα. Και αυτό είναι ανεκτίμητο γιατί οι Αμερικανοί βρίσκονται μακριά από τα σπίτια τους» ενώ ο Τόμας Σατοράνσκι, ανέφερε: «Κάνουν σπουδαία δουλειά, αντιπροσωπεύουν τις ιδέες των παικτών και τους βοηθούν..»

