Ο Αρτούρς Ζάγκαρς «εξαργύρωσε» τις εμφανίσεις του στο Mundobasket 2023, αφού έγινε μέλος των Γουλβς στη Λιθουανία.

Η Λιθουανία είναι στο ριζικό του Αρτούρς Ζάγκαρς. Ο απίθανος Λετονός έκανε ένα ονειρεμένο Mundobasket 2023 και όλα έδειχναν ότι θα κέρδιζε μία θέση στο ρόστερ μιας ομάδας της EuroLeague.

Αυτό συνέβη, κατά το 50%, αφού ναι μεν ο Ζάγκαρς συμφώνησε με τη Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Ιτούδη, η οποία μπορεί να τον ανακοίνωσε για τρία χρόνια, αλλά τον παραχώρησε αμέσως.

Η Γουλβς ανακοίνωσε την προσθήκη του Λετονού με τη μορφή δανεισμού, με τη λιθουανική ομάδα, εκτός από το τοπικό πρωτάθλημα να συμμετέχει και στο EuroCup.

Πέρσι ο Ζάγκαρς αγωνίστηκε στη Νεβέζις, όπου σε 22 αγώνες μέτρησε 15.4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4.4 ασίστ και 1.1 κλεψίματα.

Στο Mundobasket 2023 οι μέσοι του όροι διαμορφώθηκαν ως εξής: 12.4 πόντοι, 2.6 ριμπάουντ, 7.4 ασίστ και 0.4 κλεψίματα.

Latvian national team player Artūrs Žagars has joined the team. The 23-year-old is loaned from Fenerbahçe for the 2023-24 season. Welcome to the pack, Artūrs! 🐺 #WeAreWolves pic.twitter.com/2maY5zIpN2