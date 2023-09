Μέσα σε μια φαντασμαγορική τελετή από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Βασίλης Σπανούλης λύγισε, δάκρυσε και πέρασε στο πάνθεον της ιστορίας των «ερυθρολεύκων», βλέποντας τη φανέλα με το Νο7 στην οροφή του ΣΕΦ.

Το τέλος του Νο7. Ο Βασίλης Σπανούλης είδε τη φανέλα του να αποσύρεται στην οροφή του ΣΕΦ. Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, συναισθηματικής φόρτισης και σε ένα κατάμεστο ΣΕΦ, ο Σπανούλης δάκρυσε.

Δάκρυσε σκεπτόμενος όλα όσα έχει πετύχει και τον έφεραν να παίρνει όλη αυτήν την αγάπη. Δάκρυσε βλέποντας τα μηνύματα συμπαικτών, αντιπάλων, φίλων. Δάκρυσε αναφερόμενος στην οικογένειά του, το στήριγμά του και αφιέρωσε την καριέρα του στον πατέρα του, που έχασε σε ηλικία 15 ετών.

«Ό,τι έκανα, το έκανα για να κερδίζει ο Ολυμπιακός». Από το Νο7 ως το άπειρο, ο Σπανούλης στο πάνθεον της Ολυμπιακής ιστορίας. Ακόμα και οι... Θεοί λυγίζουν μπροστά στα κατορθώματά τους.

Σπανούλης: The night of the Legend