Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας στα οποία περιλαμβάνεται φυσικά και το παιχνίδι προς τιμήν του Βασίλη Σπανούλη.

Αντίστροφα άρχισαν να μετράνε στον Ολυμπιακό για την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Περίπου στις 28 του μήνα θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να ανακοινώνει τα επτά φιλικά πριν από το πρώτο επίσημο τζάμπολ.

Οι παίκτες των Πειραιωτών θα περάσουν από τα καθιερωμένα εργομετρικά και τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα πατήσουν παρκέ, με το πρώτο φιλικό να είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 3/9 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (κεκλεισμένων των θυρών) απέναντι στο Λαύριο.

Απουσία θα... πάρουν οι διεθνείς, κάτι που σημαίνει ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στο ξεκίνημα της προετοιμασίας τους Κώστα Παπανικολάου, Γιαννούλη Λαρεντζάκης, Μιχάλη Λούντζη, Τόμας Γουόκαπ, Μουστάφα Φαλ και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Όπως επίσης και τα δύο μέλη του προπονητικού τιμ, τους Στέφανο Τριαντάφυλλο (συνεργάτη του Γιώργου Μπαρτζώκα) και Βαγγέλη Μπενάτο (φυσιοθεραπευτής).

Να σημειωθεί ότι στην θα πάρουν επίσης μέρος οι Παναγιώτης Τσάμης, Σωτήρης Οικονομόπουλος, Βενιαμίν Αμπόσι, Αναστάσης Ροζακέας, Ευστράτιος Παπασταύρου και Στέφανος Σπάρταλης.

Τα φιλικά προετοιμασίας

03/09: Ολυμπιακός - Λαύριο

07/09 Προμηθέας-Ολυμπιακός

10/09 Ολυμπιακός-Προμηθέας (κεκλεισμένων των θυρών)

15/09 Ολυμπιακός-Αρμάνι Τζινς Μιλάνο (κεκλεισμένων)

17/09 Ολυμπιακός-Αρμάνι Τζινς Μιλάνο (The Night of The Legend)

21/09 Αναχώρηση για Κύπρο

22/09 Φιλικό στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»

23/09 Φιλικό στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»