Η Άλμπα επισημοποίησε το deal με τον Στέρλινγκ Μπράουν, ανακοινώνοντας τη συμφωνία με τον πρώην NBAer για τα επόμενα δυο χρόνια.

Ο Στέρλινγκ Μπράουν παίρνει τα ταλέντα του και μετακομίζει στο Βερολίνο για λογαριασμό της Άλμπα, υπογράφοντας στη γερμανική ομάδα για τα επόμενα δυο χρόνια.

Τα «άλμπατρος» επισημοποίησαν τη συμφωνία με τον Μπράουν, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Τζαλίν Σμιθ που συνεχίζει στην Βίρτους Μπολόνια.

Ο Μπράουν έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ με τους Μπακς, τους Ρόκετς, τους Μάβερικς και τους Λέικερς ενώ τους τελευταίους μήνες βρέθηκε στην G-League με τους Ράπτορς 905, την θυγατρική ομάδα του Τορόντο.

Στο ΝΒΑ μετράει 268 ματς στην κανονική περίοδο με 5.3 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 1 ασίστ, όπως επίσης και άλλα 24 ματς στα play-offs με 2.6 πόντους και 1.7 ριμπάουντ.

Nach 292 NBA-Spielen und 30 Partien in der G-League wechselt der 28-jährige Flügelspieler nach Berlin. Bei uns hat @thatnegus_sb einen Zweijahresvertrag unterschrieben. ✍️



