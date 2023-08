Ο Γουίλ Κλάιμπερν τρολάρει με απίθανο τρόπο το... μωρό Λάρκιν (vid)

Ο Γουίλ Κλάιμπερν αποφάσισε να στείλει το δικό του μήνυμα προς τον Σέιν Λάρκιν, ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν.

Η Αναντολού Εφές ετοιμάζεται για μία νέα σεζόν, διαφορετική στην προπονητική της φιλοσοφία και με πολλά ίδια πρόσωπα. Ένα απ' αυτά θα είναι ο Γουίλ Κλάιμπερν.

Με τον Αμερικανό φόργουορντ να ανεβάζει ένα απίθανο βίντεο στο λογαριασμό του στο twitter. Φόρεσε έναν μάρσιπο, σαν αυτόν που τοποθετούν οι νέοι γονείς και έβαλε μέχρι και ένα (ψεύτικο) μωρό. Με μία χάρτινη φάτσα σαν αυτή του Σέιν Λάρκιν!

«Σας παρουσιάζω το νέο μέλος της οικογένειας "Lil Say that Larkin». Κρατήσου μικρέ φιλαράκο, θα είναι μία περίεργη σεζόν», έγραψε ο Κλάιμπερν και φυσικά έκανε tag τον συμπαίκτη του.

Introducing the newest member of the family “Lil Say Dat Larkin”!!! Hold on lil buddy it’s going to be a bumpy ride this season😂😂😂 #Saydat #tightenup @shanelarkin pic.twitter.com/XaTjXrslrT