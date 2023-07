Στον Παναθηναϊκό θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν τη σπουδαία μεταγραφή του Ισπανού φόργουορντ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η σπουδαία προσθήκη του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στον Παναθηναϊκό πήρε πλέον επίσημη μορφή. Οι «πράσινοι» αφού πρώτα... έψησαν τους φίλους τους με Άνταμ Σάντλερ, ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ισπανού φόργουορντ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Ερνανγκόμεθ αποτέλεσε τον πρωταγωνιστή του τελικού για το περσινό EuroBasket, χαρίζοντας στην Ισπανία τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης. Πέραν από αυτό του το επίτευγμα, ο Ερνανγκόμεθ έχει ήδη θητεία σε έξι ομάδες του NBA, από τη σεζόν 2016-17 και έπειτα, όταν και επιλέχθηκε από τους Νάγκετς στο Νο15 του Draft.

Ο 27χρονος μετράει 339 ματς στο ΝΒΑ με 5 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 34% στα τρίποντα, αλλά πέρσι δε βρήκε τον απαιτούμενο χώρο στους Ράπτορς, όπου και μέτρησε 2.9 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ σε 14.5 λεπτά και 42 παιχνίδια της κανονικής περιόδου.

«Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου του 1995 στη Μαδρίτη της Ισπανίας, έχει ύψος 2.06μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ. Ξεκίνησε το μπάσκετ από τα τμήματα υποδομής της CB Las Rozas πριν μετακινηθεί στους «μικρούς» της Real Madrid. Το 2012 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την CB Estudiantes και παρέμεινε εκεί μέχρι το 2016. Ολοκλήρωσε την τελευταία του σεζόν στην ισπανική ομάδα έχοντας 9.7 πόντους και 5.7 ριμπάουντ σε 34 αγώνες με αποτέλεσμα να ανακηρυχθεί σε κορυφαίο νεαρό παίκτη της ACB.

Το 2016 επελέγη στο νούμερο 15 του NBA Draft από τους Denver Nuggets και παρέμεινε εκεί μέχρι το 2020! Η καλύτερή του σεζόν με την ομάδα του Denver ήταν η 2018-2019 όπου σε 70 ματς είχε 5.8 πόντους και 3.8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Τον Φεβρουάριο του 2020 «μετακόμισε» στους Minnesota Timberwolves και σε 14 αγώνες «έγραψε» 12.9 πόντους, 7.3 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο. Τον Αύγουστο του 2021 υπέγραψε στους Boston Celtics, τον Ιανουάριο του 2022 μεταπήδησε στους San Antonio Spurs, ενώ ολοκλήρωσε τη σεζόν στους Utah Jazz με τους οποίους είχε 6.2 πόντους και 3.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 17 ματς.

Τη σεζόν 2022-2023 αγωνίστηκε στους Toronto Raptors από τους οποίους αποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2022, έχοντας αγωνιστεί σε 42 αγώνες.

Στα εφτά χρόνια της παρουσίας του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου μέτρησε 5 πόντους και 3.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 350 αγώνες.

Από το 2013 ήταν μέλος των «μικρών» Εθνικών Ομάδων της Ισπανίας, ενώ εντάχθηκε στην Εθνική Ανδρών από το 2017 αγωνιζόμενος στο Eurobasket. Είχε κατά μέσο όρο 8.4 πόντους και 5.9 ριμπάουντ ανά ματς και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Το 2019 αναδείχθηκε πρωταθλητής κόσμου με την Εθνική Ισπανίας στο Μουντομπάσκετ της Κίνας, έχοντας 10.5 πόντους και 5.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Οι Ίβηρες κατέκτησαν και το Eurobasket του 2022 με τον Ερνανγκόμεθ να σημειώνει 27 πόντους στον τελικό με τη Γαλλία! Ήταν ο τρίτος σκόρερ της ομάδας του (12.8 πόντοι) και ο τρίτος ριμπάουντερ (5.0 ριμπάουντ κατά μέσο όρο) συνεισφέροντας τα μέγιστα στην επιτυχία της στο τουρνουά».

Hey Greens, how about some @juanchiviris41 energy? 🔋



New member on our family ☘️



Read more 👉🏼 https://t.co/gu0kdtwZHs#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/2OLJLSgNFw