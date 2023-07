Προπόνηση με θέα τις... παραλίες της Μυκόνου για τον Έλι Οκόμπο που βρίσκεται στη χώρα μας και χτίζει ενόψει της επόμενης σεζόν στην EuroLeague.

Μετά τον Κλέι Τόμπσον που βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στη Μύκονο, ο Έλι Οκόμπο προτιμάει να συνδυάζει διακοπές και προπόνηση στη Μύκονο. Όπως δημοσίευσε στον λογαριασμό της στα social media η ίδια η ομάδα, που πήρε τη wild card για την Elite League της ερχόμενης χρονιάς, ο Οκόμπο βρίσκεται στο παρκέ και συνεχίζει τις ατομικές του προπονήσεις ενόψει της επόμενης σεζόν με τη Μονακό.

Η Μύκονος άλλωστε παραμένει ένας από τους πιο γνωστούς προορισμούς παγκοσμίως για καλοκαιρινές διακοπές και η μπασκετική της πρόοδος τα τελευταία χρόνια, έχει προσελκύσει ολοένα και περισσότερους αθλητές στα μέρη της.

