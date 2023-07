Η αντίδραση της EuroLeague για Σλούκα: «Τόσο απρόσμενο που δεν μπορούσαμε να κάνουμε photoshop με φανέλα Παναθηναϊκού»

Εντελώς απρόσμενο ήταν το άκουσμα της μετακίνησης του Κώστα Σλούκα στον Παναθηναϊκό ακόμα και για την ίδια την EuroLeague.

Η «βόμβα» του καλοκαιριού πυροδοτήθηκε από τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» υπέγραψαν τον Κώστα Σλούκα, τον οποίο μάλιστα ανακοίνωσαν για τα επόμενα τρία χρόνια, ντύνοντάς τον με τα χρώματά τους μετά τη λήξη της δεύτερης θητείας του στον Ολυμπιακό.

Η EuroLeague όπως ήταν λογικό αντέδρασε στην είδηση αυτή, με ποστάρισμα στο twitter. «Τόσο απρόσμενο που δεν κάναμε ούτε κάποιο φώτοσοπ με φανέλα του Παναθηναϊκού» ήταν η λεζάντα που συνόδευε την είδηση.

Η μυστικότητα και η ταχύτητα με την οποία κινήθηκε ο Παναθηναϊκός, ξάφνιασε μέχρι και την ίδια τη διοργάνωση.

So unexpected, we could not photoshop a @paobcgr jersey 💣



Kostas Sloukas is now a Green ☘️ pic.twitter.com/ziDoxDUSJj