Ο Κώστας Σλούκας αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ευχαρίστησε τον 33χρονο γκαρντ για την προσφορά του στην ομάδα.

Ύστερα από (άλλα) τρία χρόνια στην ομάδα και 10 συνολικά στην ομάδα, ο Κώστας Σλούκας δεν θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Απάντησε αρνητικά στην πρόταση των «ερυθρολεύκων» για ανανέωση του συμβολαίου του με αποτέλεσμα να αναζητήσει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Μετά το «διαζύγιο» των δύο πλευρών ο Σλούκας είπε το δικό του «αντίο» στον Ολυμπιακό, ενώ και οι Πειραιώτες ευχαρίστησαν από την πλευρά του τον 33χρονο γκαρντ για την προσφορά του στην ομάδα.

Δείτε την σχετική ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

🙏🏽 @kos_slou thank you warmly for everything you have offered to Olympiacos BC these past three years and for your great contribution for winning five titles and the qualification to two consecutive Final Fours. We wish you all the best in your career. #OlympiacosBC pic.twitter.com/1j4fdK7aQ2