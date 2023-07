Στο πέρασμά του από Ολυμπιακό και Μπαρτσελόνα, ο Σάσα Βεζένκοβ πρόλαβε να κάνει αισθητή την παρουσία του στην EuroLeague και να γεμίσει με πολλές στιγμές τα προσωπικά του highlights.

Ο Σάσα Βεζένκοβ αφήνει τον Ολυμπιακό και την EuroLeague για το Σακραμένο. Κάτι που για τη διοργάνωση είναι... πλήγμα, μιας και ο Βούλγαρος φόργουορντ αποτέλεσε τον MVP της περσινής κανονικής περιόδου.

Έτσι, σε ένα τετράλεπτο βίντεο η EuroLeague θυμήθηκε τις καλύτερες στιγμές του Βεζένκοβ σε άμυνα και επίθεση, τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και την Μπαρτσελόνα.

Μεταξύ αυτών και αρκετά σουτ τα οποία... ξεφεύγουν της λογικής και μόνο εκείνος μπορούσε να βάλει.

Best of Sasha Vezenkov throughout his EuroLeague career 🤩 pic.twitter.com/hKb3pzqBcl