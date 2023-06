Την... τελευταία αποθέωση από τους φίλους της Παρτίζαν γνώρισε ο Ματίας Λεσόρ λίγο πριν αναχωρήσει από το Βελιγράδι.

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Ματίας Λεσόρ λίγο πριν επιστρέψει στην πατρίδα του προκειμένου να... γεμίσει μπαταρίες για τον Παναθηναϊκό.

Ο Γάλλος σέντερ αποτελεί εδώ και μερικές ώρες παίκτη των «πρασίνων» ωστόσο είναι γνωστή η «σύνδεσή» του με τους φίλους της Παρτίζαν.

Μπορεί εκείνος να ετοιμάζεται να γίνει κάτοικος ΟΑΚΑ ωστόσο οι Σέρβοι δεν ξέχασαν την προσφορά του στην ομάδα του και θέλησαν να του προσφέρουν μια τελευταία αποθέωση.

Λίγο πριν αναχωρήσει για το αεροδρόμιο και έχοντας τις βαλίτσες ανά... χείρας, οι φίλοι της Παρτίζαν τον υποδέχθηκαν με καπνογόνα και τραγούδια.

Ο ίδιος δεν έκυψε την συγκίνησή του, ενώ τους αγκάλιασε έναν προς έναν θέλοντας να τους ευχαριστήσει.

Δείτε το σχετικό βίντεο

🇷🇸 Partizan fans met up with 🇫🇷 Mathias Lessort for one last time and made him tear up 🥹pic.twitter.com/O7IF1le080