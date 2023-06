Η EuroLeague ενημέρωσε για το απόλυτο game winner της σεζόν, το οποίο έφερε στην κορυφή το buzzer beater του Κώστα Σλούκα με τη Φενέρμπαχτσε.

Η EuroLeague κάνει απολογισμό της σεζόν μέσα από τις καλύτερες φάσεις που εκτυλίχθηκαν στα ευρωπαϊκά παρκέ και στο νεότερο Top 10 εστιάζει στα μεγάλα σουτ που έφεραν το ροζ φύλλο αγώνα.

Το βίντεο ξεκινάει με τον Έλι Οκόμπο να σκοράρει για τρεις με αντίπαλο την Άλμπα για να δώσει τη νίκη στη Μονακό... Και στην κορυφή βρίσκουμε τον Κώστα Σλούκα στο Game 3 των play-offs με τη Φενέρμπαχτσε με το απόλυτο game winner.

