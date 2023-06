Ο Τζέιμς απαντάει στις φήμες: «Αν γράψω ότι κάνει ζέστη θα πουν ότι θέλω να παίξω σε πιο κρύο μέρος από το Μονακό»

Τη μεταγραφολογία γύρω από το όνομά του σχολίασε ο Μάικ Τζέιμς στο twitter, μένοντας πιστός προς το παρόν στο συμβόλαιό του με τη Μονακό.

Ο Μάικ Τζέιμς έδειξε... κουρασμένος από τα δημοσιεύματα που συνεχίζουν να τον θέλουν μακριά από τη Μονακό το καλοκαίρι που μας έρχεται. Ο Αμερικανός σταρ, που μόλις μία μέρα πριν συνδέθηκε από τα ΜΜΕ της Σερβίας με τον Παναθηναϊκό, έγραψε ένα χιουμοριστικό τουίτ για τις φήμες γύρω από το όνομά του.

«Είναι όλα αστεία. Αν γράψω "κάνει ζέστη έξω", τότε οι φήμες θα πουν ότι "στον Τζέιμς δεν αρέσει ο καιρός στο Μονακό, θέλει να παίξει σε πιο κρύο μέρος"» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

Για τον Τζέιμς άλλωστε τα δημοσιεύματα έχουν αρχίσει να γίνονται ολοένα και πυκνότερα, μετά τα όσα είπε για τον κόουτς Ομπράντοβιτς στον χαμένο ημιτελικό της EuroLeague από τη Μονακό.

Το τουίτ του Μάικ Τζέιμς

Y’all so funny. If i tweet “it’s hot outside” the rumors going to say “Mike James doesn’t like weather in Monaco, wants to leave to colder place” 😂😂😂😂😂