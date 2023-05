Έντι Τζόνσον σε Ολυμπιακό: «Είμαι περήφανος για εσάς, ψηλά το κεφάλι»

O Έντι Τζόνσον δεν ξεχνά τον Ολυμπιακό και το έδειξε με ανάρτηση του.

Ο Ολυμπιακός τα έδωσε όλα στον τελικό με τη Ρεάλ, αλλά ο Γιουλ με μεγάλο καλάθι μπροστά στον Φαλ, χάρισε τη Euroleague στους Μαδριλένους. Ένας πρώην παίκτης των Πειραιωτών, ο γνωστός και μη εξαιρετέος Έντι Τζόνσον στάθηκε δίπλα στους Πειραιώτες, ζητώντας τους να κρατήσουν το κεφάλι ψηλά.

Ο Τζόνσον έπαιξε στον τελικό της Euroleague το 1995 με τους... ερυθρόλευκος, όπου ηττήθηκαν πάλι από τη Ρεάλ Μαδρίτης. «Συγχαρητήρια για μια φοβερή σεζόν. Ολυμπιακέ είναι μια πολύ σκληρή ήττα, αλλά ψηλά το κεφάλι. Περήφανος για εσάς», έγραψε.

Congrats on a great year. @Olympiacos_BC yes a very hard loss, but keep your heads up! Proud of you. https://t.co/wcnqpJY59o