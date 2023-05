Ο Μάικ Τζέιμς φάνηκε πως δεν πίστευε στα μάτια του μετά το σουτ του Σέρχιο Γιουλ που έδωσε στη Ρεάλ Μαδρίτης το τρόπαιο της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Σέρχιο Γιουλ πέτυχε ένα πολύ μεγάλο καλάθι, 3.1'' πριν το φινάλε του τελικού της Ρεάλ με τον Ολυμπιακό και με αυτόν τον τρόπο χάρισε στους Μαδριλένους το τρόπαιο της EuroLeague.

Στην πρώτη σειρά των θεατών βρέθηκε και ο Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στον μικρό τελικό με τη Μονακό, είδε τον Γιουλ να ευστοχεί στο... μανταρίνι και έδειξε να μην πιστεύει στο σουτ που έβαλε ο Ισπανός.

About last night...@23Llull: the shot@TheNatural_05: the reaction#F4GLORY pic.twitter.com/V7oHEYIiHM