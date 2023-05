Παρτίζαν, Παναθηναϊκός και άλλες ομάδες που συνθέτουν την διοργάνωση της EuroLeague έσπευσαν να δώσουν τα συγχαρητήριά τους στην πρωταθλήτρια Ρεάλ Μαδρίτης!

Η Ρεάλ από την Κυριακή το βράδυ (21/05) είναι η νέα πρωταθλήτρια της EuroLeague! Το απίθανο σουτ του Σέρχιο Γιουλ στο φινάλε του τελικού του Final Four κόντρα στον Ολυμπιακό έφερε στη «βασίλισσα» ακόμη μία φορά το στέμμα.

Η Παρτίζαν, την οποία οι Μαδριλένοι άφησαν πίσω τους στα playoffs μετά από μία δραματική και επεισοδιακή σειρά, μοίρασε τα συγχαρητήριά της στην αντίπαλό της, κάτι που έκανε και ο Παναθηναϊκός αναφερόμενος στον 11ο τίτλο της Ρεάλ.

Congratulations on winning the @EuroLeague!



You showed amazing character and gave an example to all of us of how far the team can go if they believe until the end! 🤝#F4GLORY https://t.co/5UYYXw5ZQ3 May 21, 2023

Congratulations on your 11th #Euroleague title 👏 — Panathinaikos BC (@paobcgr) May 21, 2023

Από εκεί και έπειτα και οι λοιπές ομάδες της EuroLeague που αντιμετώπισαν τη Ρεάλ κατά τη διάρκεια της σεζόν έσπευσαν να συγχαρούν την ομάδα του Τσους Ματέο, με την Μπάγερν να περνά και ένα πολύ όμορφο μήνυμα για τον Ολυμπιακό και την προσπάθεια που κατέβαλε όλη την αγωνιστική περίοδο 2022/23.

Hey @Olympiacos_BC, you guys have played an amazing season. Be proud of what you have achieved! We can’t wait to step back out on the court with you next @euroleague season! #WeBallTogether https://t.co/q2oxWnm3ar May 21, 2023

Congratulations @RMBaloncesto - you guys played an amazing season and are well deserved champions. Enjoy this special night - we’re looking forward to compete with you again next @EuroLeague season! #WeBallTogether https://t.co/1kLsr6WCU1 — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) May 21, 2023

Congratulations! 👏 — ALBA BERLIN (@albaberlin) May 21, 2023

Félicitations au @RMBaloncesto pour ce trophée 🥇👏👏



Et bravo à l'@Olympiacos_BC pour sa formidable saison 🙌 https://t.co/tSs6DElnhp — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) May 21, 2023