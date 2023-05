Ο Έντι Ταβάρες αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του Final Four έχοντας αποτελέσει τον παίκτη-κλειδί για το 11ο τρόπαιο της Ρεάλ.

Λίγο μετά το τέλος του τελικού όπου η Ρεάλ στέρησε τη δυνατότητα από τον Ολυμπιακό να ανέβει για 4η φορά στην ιστορία του στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, ο υψηλόσωμος σέντερ των Μαδριλένων αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του τριημέρου στο Κάουνας.

Τόσο για την απόδοσή του στο «classico» κόντρα στην Μπαρτσελόνα, όσο φυσικά και για την παρουσία του στον μεγάλο τελικό όπου σε 34:56 λεπτά συμμετοχής είχε 13 πόντους με 5/9 δίποντα, 3/4 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη.

𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭 in every sense of the word 💪 @waltertavares22 collects his MVP of #F4GLORY award 🏆🇨🇻 pic.twitter.com/PWg0mRro2s