Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε την 11η κούπα της στο Κάουνας, στο EuroLeague Final Four 2023, με τον κάπτεν της ομάδας, Σέρχιο Γιουλ να παίρνει το τρόπαιο και να έχει στο πλευρό του τον Ρούντι Φερνάντεθ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η νέα «βασίλισσα» της Ευρώπης! Επικράτησε με ένα απίθανο σουτ του Σέρχιο Γιουλ, 3 δεύτερα πριν από τέλος, με τη Ρεάλ να παίρνει αυτό που έχασε την περσινή σεζόν, απέναντι στην Αναντολού Εφές.

Η απονομή γέμισε με χρυσά χαρτάκια τη Zalgirio Arena και οι Ισπανοί σήκωσαν την 11η κούπα τους, με τον Ρούντι Φερνάντεθ να συνοδεύει το χρυσό μετάλλιο του EuroBasket 2022, μαζί με την κατάκτηση της EuroLeague.

