Ο Σάσα Βεζένκοβ αποτελεί το μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο του μεγάλου τελικού, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες στους 45 πόντους.

Ο MVP της regular season αγωνίστηκε 19:35 στο πρώτο μισό του αγώνα και ήταν «όλα τα λεφτά» για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Συγκεκριμένα είχε στο ημίχρονο 15 πόντους με 6/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, συγκεντρώνοντας 20 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

𝟭𝟱 𝗣𝗧𝗦 𝗜 𝟮𝟬 𝗣𝗜𝗥 in the first half for Sasha Vezenkov⚡️



The Season MVP is on a Season MVP mood in the #F4GLORY @Olympiacos_BC pic.twitter.com/FGGjiJZX5Q