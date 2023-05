Ο Σακιέλ ΜακΚίσικ πέτυχε ένα εντυπωσιακό καλάθι στον τελικό του EuroLeague Final Four 2023, Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης, «αδιαφορώντας» και για το μαρκάρισμα του Ρούντι Φερνάντεθ.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του EuroLeague Final Four 2023, με τον Σακιέλ ΜακΚίσικ να πετυχαίνει ένα από τα πιο εντυπωσιακά καλάθια του.

Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε το μπάσιμο, ο Ρούντι Φερνάντεθ επιχείρησε να τον σταματήσει κάνοντας ένα δυνατό φάουλ πάνω στα χέρια του «Σακ», όμως ο παίκτης του Ολυμπιακού δεν πτοήθηκε.

Έβαλε το καλάθι και κέρδισε το φάουλ. Πάντως, στη βολή αστόχησε.

When @ShaqInTheBox gets to the bucket!



You have to celebrate with passion 💪 pic.twitter.com/ctMQSnOt2u