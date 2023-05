Ολυμπιακός και Ρεάλ διεκδικούν τον τίτλο της EuroLeague στον τελικό του Final Four του Κάουνας και η παρουσίαση του Κυπέλλου στην Zalgirio Arena ήταν εντυπωσιακοί.

Ο τελικός του Final Four στο Κάουνας για τη φετινή EuroLeague φέρνει αντιμέτωπους τον Ολυμπιακό με τη Ρεάλ. Στο φόντο του αγώνα το λαμπερό τρόπαιο που θα χρίσει τον πρωταθλητή της Ευρώπης.

Λίγο πριν το τζάμπολ στη Zalgirio Arena τα φώτα έσβησαν και η παρουσίαση του τροπαίου ήταν εντυπωσιακή με χορευτές και dj να δίνουν τον δικό τους τόνο.

The pre-game show was a VIBE!



Let's get to the action...#F4GLORY pic.twitter.com/agbbHEG4cq