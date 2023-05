Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε ξανά τον τίτλο της πρωταθλήτριας στο Adidas Next Generation Tournament, επικράτησε με 71-60 απέναντι στην ομάδα επίλεκτων (U18 Next Generation Select Team).

Η Ρεάλ Μαδρίτης το έκανε ξανά. Μετά το 2015, το 2019 και το 2021 η ισπανική ομάδα κατέκτησε τον τίτλο του ANGT, αφού επικράτησε στον τελικό της U18 Next Generation Select Team με 71-60.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της Ρεάλ ήταν ο Σλοβένος Γιαν Βίντα, ο οποίος μέτρησε 19 πόντους (8/17 διπ., 0/3 τριπ., 3/4 βολές), 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη σε 33:42 και πήρε το βραβείο του MVP για ολόκληρο το τουρνουά.

@realmadridbasket U18s claim the #AdidasNGT Finals title for the 4th time🏆 pic.twitter.com/8sY0InZglu

Τον ακολούθησε ο Χιούγκο Γκονζάλεθ με 17 πόντους και ο Ισμάιλα Ντινιέ με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ. Για τους επίλεκτους ο Ιλάν Πιετρούς μέτρησε 15 π΄΄οντους και 5 ριμπάουντ.

The All-Tournament Team of the #AdidasNGT Finals presented by @skweektv⭐️



🔷𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐚 𝐓𝐨𝐩𝐢𝐜

🔷𝐉𝐚𝐧 𝐕𝐢𝐝𝐞

🔷𝐊𝐚𝐬𝐩𝐚𝐫𝐚𝐬 𝐉𝐚𝐤𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬

🔷𝐁𝐨𝐠𝐨𝐥𝐣𝐮𝐛 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐨𝐯𝐢𝐜

🔷𝐌𝐨𝐮𝐡𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐅𝐚𝐲𝐞 pic.twitter.com/Br0M6BOHPz