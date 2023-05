Ο Τόμας Γουόκαπ αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού στη fan zone του Κάουνας, λίγο πριν τον τελικό του EuroLeague Final Four 2023.

Ο Τόμας Γουόκαπ, ο Κάρλος Αλοθέν και ο Σερτάκ Σανλί βρέθηκαν στη fan zone που έχει δημιουργήσει η EuroLeague στο Κάουνας. Οι τρεις παίκτες, ο κάθε ένας εκπρόσωπος της ομάδας του, με τη Μονακό να μένει δίχως δικό της παίκτη, επιδόθηκαν σε ένα διαγωνισμό σουτ.

Τελικός νικητής αναδείχθηκε ο γκαρντ του Ολυμπιακού, κυριολεκτικά στο... νήμα! Οι φίλοι των Πειραιωτών που ήταν στο χώρο αποθέωσαν τον Αμερικανό (με ελληνικό διαβατήριο πλέον) κάνοντας το όνομά του σύνθημα!

Carlos Alocen, Thomas Walkup, Sertac Sanli had themselves a shooting contest.



Olympiacos fans were there to celebrate Walkup's win 😁 #EuroLeague #F4GLORY pic.twitter.com/fLVwsKHQpo