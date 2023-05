Ο Ολυμπιακός θα έχει στο πλευρό του τον κόσμο του για το EuroLeague Final Four 2023 και τον ημιτελικό με τη Μονακό, με τους οπαδούς του να... κοκκινίζουν το Κάουνας.

Αποστολή στο Κάουνας: Κωνσταντίνος Μελάγιες

Το Κάουνας απέκτησε χρώμα... ερυθρόλευκο! Ο Ολυμπιακός αναμένεται να έχει περίπου 4.000 οπαδούς στο πλευρό του για τον ημιτελικό απέναντι στη Μονακό (18:00, NS Prime & live από το Gazzetta), με αρκετούς να βρίσκονται στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας από το πρωί και να δίνουν το δικό τους ρυθμό σε καφέ και πλατείες της πόλης.

Μάλιστα, ο κύριος όγκος των οπαδών δεν έχει φτάσει ακόμα στο Κάουνας. Αυτό αναμένεται να γίνει σε λίγες ώρες, αφού οι περισσότεροι μένουν στις γύρω πόλεις από το Κάουνας.

