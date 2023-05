Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναδείχθηκε back to back προπονητής της χρονιάς στη Euroleague για τα όσα έκανε και φέτος στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Η δουλειά του στον Ολυμπιακό είναι για άλλη μια χρονιά αξιομνημόνευτη και τα αποτελέσματα αυτής φαίνονται στο παρκέ με το μπάσκετ που παίζει η ομάδα του. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναδείχθηκε προπονητής της σεζόν στη Euroleague για δεύτερη σερί φορά, καθοδηγώντας τους Πειραιώτες στην πρωτιά στη regular season και στην πρόκριση στο Final 4.

Ο Έλληνας head coach που το 2013 είχε κατακτήσει τη Εuroleague με τους... ερυθρόλευκους ψηφίστηκε από τους υπόλοιπους προπονητές της διοργάνωσης ως ο κορυφαίος συνάδελφός τους. Tα δύο τελευταία χρόνια οι διοργανωτές δίνουν το συγκεκριμένο βραβείο πριν την έναρξη του Final 4 κάτι που δείχνει ακόμη περισσότερο την αξία του και ο Μπαρτζώκας είναι ο απόλυτος κυρίαρχος.

Πρώτη φορά που πήρε το βραβείο του coach of the year στα χέρια του ήταν το 2013, όπου στο τέλος της σεζόν είχε φτάσει μέχρι την κορυφή της Ευρώπης. Ο ΕΛληνας τεχνικός έγινε μόλις ο δεύτερος προπονητής στην ιστορία που κατακτά το βραβείο για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Λέτε το... έργο να επαναληφθεί για τον Ολυμπιακό;

𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐚𝐫: Georgios Bartzokas🏆



For the second year in a row, Bartzokas has been honored for leading @Olympiacos_BC to the Final Four by being voted the 2022-23 Alexander Gomelskiy Coach of the Year by his fellow EuroLeague head coaches. pic.twitter.com/9A5JqChuew