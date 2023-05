Μπόλντγουιν: «Η καλύτερη σειρά της καριέρας μου, θα φέρω Final Four με τη Μακάμπι»

Μία μέρα μετά τον αποκλεισμό στο Πριγκιπάτο, ο Γουέιντ Μπόλντγουιν υποσχέθηκε ότι θα πάει στο Final Four φορώντας τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η Μακάμπι δεν τα κατάφερε. Στο Game 5 της σειράς με την Μονακό γνώρισε την ήττα στο Πριγκιπάτο και αποκλείστηκε από το Final Four του Κάουνας.

Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν πραγματοποίησε εξαιρετικά παιχνίδια σε αυτήν την σειρά καθώς είχε κατά μέσο όρο 19.8 πόντους, 5.8 ασίστ και 5 ριμπάουντ ανά 30:16 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 63% στα δίποντα, 50% στα τρίποντα και 64% στις βολές.

«Έδωσα όλα όσα είχα. Αυτή η σεζόν και η σειρά ήταν η πιο διασκεδαστική της καριέρας μου. Συγχαρητήρια στη Μονακό για την ανταγωνιστική σειρά και για την πρόκριση στο Final Four. Εϊμαι εξαιρετικά περήφανος που φοράω το σήμα της Μακάμπι στο στήθος μου. Θα χαρίσω ένα Final Four με φανέλα της Μακάμπι» ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση του Μπόλντγουιν.

Gave everything I had. This Euroleague season and series was the most fun I’ve had in my career. Congrats to Monaco for a competitive series and advancing. Extremely proud to wear the Maccabi brand on my chest. I will deliver a Final Four in a Maccabi uniform. #FEAR