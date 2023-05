Μετά το τέλος του αγώνα, ο Δημήτρης Ιτούδης έσπευσε να αγκαλιάσει τους Σλούκα και Παπανικολάου.

Η κόντρα υπάρχει μόνο μέσα στα 40 λεπτά ενός αγώνα. Μόλις ολοκληρωθεί το παιχνίδι, ανεξαρτήτου αποτελέσματος, όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Κάτι που αποδείχθηκε περίτρανα μετά την μεγάλη πρόκριση στο φετινό Final 4 της Euroleague.

Ο Δημήτρης Ιτούδης έσπευσε να αγκαλιάσει τους Κώστα Σλούκα και Κώστα Παπανικολάου, με τους οποίους θα έχουν το καλοκαίρι μια... κοινή αποστολή στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις Φιλιππίνες.

Μετά το τέλος του ματς την παράσταση έκλεψαν και οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος οι οποίοι έβγαλαν τα έντονα συναισθήματά τους για την μεγάλη back to back πρόκριση στο Final 4.

.@Olympiacos_BC will be fighting for #F4GLORY in Kaunas 🇱🇹 pic.twitter.com/K1C05ad73I