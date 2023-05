Ο Σκότι Γουίλμπεκιν μπορεί να μην αγωνίστηκε στο Game 5, Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε, αλλά άφησε «αιχμές» για τη διαιτησία του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε για τρίτη φορά απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (84-72), έκανε το 3-2 στη σειρά και προκρίθηκε στο Final 4 του Κάουνας. Μετά το τέλος του αγώνα ο Σκότι Γουίλμπεκιν, ο οποίος έχασε όλη τη σειρά λόγω τραυματισμού, μίλησε για τη διαιτησία του αγώνα.

«Πρώτη φορά είδα ένα τάκλιν αμερικάνικου ποδoσφαίρου να γίνεται στο μπάσκετ. Επίσης, αυτός που δέχτηκε το τάκλιν χρεώθηκε με φάουλ», έγραψε ο Αμερικανός γκαρντ στο λογαριασμό του στο twitter.

First time I seen an (American) football tackle in basketball…also the guy who got tackled got the foul called on him… smh @EuroLeague