Ο Κώστας Σλούκας στο Game 5 του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε έφτασε τις 1500 ασίστ στην EuroLeague.

Το Game 5 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ήταν η ώρα για τον Κώστα Σλούκα για ένα ακόμη milestone στην πολύ πλούσια καριέρα του.

Ο διεθνής γκαρντ των «ερυθρολεύκων» που έχει σπουδαία προσφορά στον τρόπο που αναπτύσσεται η ομάδα του απέναντι στο σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη, μοίρασε στον Παπανικολάου, εκείνος ολοκλήρωσε με πανέμορφο τρόπο και έγραψε στη στατιστική του Σλούκα μία ακόμη τεράστια επίδοση.

Ο Σλούκας «έσπασε» το φράγμα των 1500 ασίστ στη διοργάνωση και μάλιστα σε παιχνίδι υψίστης σημασίας!

Δείτε τον τρόπο με τον οποίο «έγραψε» τις 1500 ασίστ ο Σλούκας:

Make that 1500 Assists in his EuroLeague career to date 👏



𝐄𝐥𝐢𝐭𝐞 playmaker @kos_slou #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/O2a44BjMyN