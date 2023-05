O MακΚίσικ ζήτησε τη μπάλα και ο Μπαρτζώκας του είπε να... σκάσει (vid)

«Λογομαχία» είχαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου τάιμ άουτ του Ολυμπιακού οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Σακιέλ ΜακΚίσικ.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ του Ολυμπιακού ήταν «ζεστός» στα τελευταία λεπτά έχοντας αποτελέσει την «σίγουρη λύση» στην επίθεση της ομάδας του και στο τελευταίο τάιμ άουτ, ζητούσε από τον προπονητή του να πάρει τη μπάλα στα χέρια του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας από τη πλευρά του, του απαντούσενα «σκάσει», προφανώς για να δείξει την σκέψη του στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο του αγώνα.

Δείτε το σχετικό βίντεο από το τάιμ άουτ

Exchange between Shaquielle McKissic and Georgios Bartzokas in the last Olympiacos timeout 👀 #EuroLeague pic.twitter.com/MWvuAVH0qF