Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε φυλαγμένα μερικά λόγια για τους παίκτες του στο τελευταίο τάιμ άουτ ζητώντας τους να αγωνιστούν με υπερηφάνεια.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προσπάθειά του να κλείσει το εισιτήριο για το Final 4 του Κάουνας κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας «άστραψε και βρόντηξε» στο τελευταίο τάιμ άουτ της ομάδας του.

Το σκορ ήταν στο 54-49 σε ένα σημείο που οι «ερυθρόλευκοι» δεν παρουσίαζαν όσα ο ίδιος ήθελε να δει στο παρκέ.

«Παίρνουν τη μπάλα από τα χέρια μας; Γιατί δεν παίζετε άμυνα στη ρακέτα;... Παίξτε σκληρά, παίξτε με υπερηφάνεια» ήταν τα λόγια του Έλληνα κόουτς.

"𝐋𝐞𝐭'𝐬 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐟𝐚𝐢𝐭𝐡"



This time out from coach Bartzokas is 😯👇@Olympiacos_BC pic.twitter.com/lDItT0HsU9