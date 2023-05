O Nτανίλο Άντζουσιτς ύψωσε για το εντυπωσιακό κάρφωμα του ΛεΝτέι.

Θέαμα μοιράζει η Παρτίζαν στο ματς κόντρα στην Ρεάλ. Ο Άντζουσιτς έφυγε στον αιφνιδιασμό και ύψωσε για τον ΛεΝτέι που δεν είχε πρόβλημα να καρφώσει εντυπωσιακά.

Δείτε τη φάση

.@PartizanBC is heating up 👀



Zach LeDay finishes the fast break in style #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ovZ4iEk7fn