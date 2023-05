Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πήρε... φωτιά στο δεύτερο δεκάλεπτο και δίχως να επιτρέψει σκορ στη Μονακό έτρεξε σερί 20-0 για να ξεσηκώσει το κοινό της.

Η Μακάμπι υποδέχεται τη Μονακό στην Menora Mivtachim Arena για το Game 4 και γνωρίζοντας πως είναι ματς "do or die", αφού χρειάζεται τη νίκη για να μείνει ζωντανή στη σειρά.

Η πρώτη περίοδος φάνηκε να ανήκει στους φιλοξενούμενους και ακόμη και αν οι παίκτες του Κάτας έμειναν κοντά, εκείνη έκλεισε στο 17-24. Από εκεί και πέρα οι γηπεδούχοι πήραν... φωτιά. Σημείωσαν 20 αναπάντητους πόντους και έφτασαν να προηγούνται με +13 (37-24) μπλοκάροντας απόλυτα τη Μονακό. Σπουδαία ήταν η προσφορά του Λορέντζο Μπράουν με 9 πόντους και δύο ασίστ σε εκείνο το διάστημα.

Μετά από 6 λεπτά και 4 δεύτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Μάικ Τζέιμς σταμάτησε το σερί των αντιπάλων με δύο εύστοχες βολές.

