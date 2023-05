Ο κόσμος στην Stark Arena, φανερά συγκινημένος, πέταξε λευκά τριαντάφυλλα στο παρκέ, θέλοντας να τιμήσει τα θύματα της τραγωδίας σε Δημοτικό Σχολείο στο Βελιγράδι.

Μέχρι το τζάμπολ του Game 4 ανάμεσα στην Παρτίζαν και τη Ρεάλ Μαδρίτης η Stark Arena δεν θύμιζε αναμετρήσεις του παρελθόντος. Ο κόσμος ήταν σχεδόν βουβός. Και πονεμένος. Οι 9 ζωές που χάθηκαν σε ένα Δημοτικό Σχολείο στο Βελιγράδι, από τα χέρια ενός 14χρονου μαθητή προκάλεσαν σοκ, θλίψη και αφόρητο πόνο.

Οι περισσότεροι είχαν στα χέρια τους λευκά τριαντάφυλλα. Σημαντικά πρόσωπα στην ιστορία της Παρτίζαν και της Σερβίας, όπως ο Νίκολα Πέκοβιτς, ο Ντέγιαν Σάβιτς, ήταν εκεί. Βουρκωμένοι.

Heartfelt tribute as flowers are thrown onto the court in memory of the innocent lives lost in the devastating school shooting in Belgrade 🥀🙏 pic.twitter.com/AVMgAJ2Men