Ο σπουδαίος Ντέιβιντ Μπλατ είναι από απόψε στο Hall Of Fame της Μακάμπι.

Αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της Μακάμπι και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Ντέιβιντ Μπλατ βίωσε μια σπουδαία στιγμή πριν το τζάμπολ του Game 4 κόντρα στη Μονακό, αφού μπήκε στο Hall Of Fame των Ισραηλινών και η φανέλα με το Νο.1 ανέβηκε ψηλά στην οροφή του γηπέδου.

Ο σπουδαίος Μπλατ που δίνει την μάχη του με την σκλήρηνση κατα πλάκας, αποθεώθηκε από τον κόσμο της Μακάμπι και ζήτησε ευχαριστώ από τους φιλάθλους. Ο Μπλατ σαν head coach είχε οδηγήσει τη Μακάμπι στην κατάκτηση της Euroleague το 2014 στην κορυφαία στιγμή της καριέρας του, ενώ από το 2014 μέχρι και το 2016 ήταν προπονητής στο ΝΒΑ και τους Καβαλίερς. Τη σεζόν 2018-19 βρέθηκε στην Ελλάδα για χάρη του Ολυμπιακού.

Δίπλα στον Μπλατ ήταν και ο θρύλος της Μακάμπι, Ντορόν Τζάμσι που τον είχε πιάσει από το χέρι, βοηθώντας τον στις κινήσεις. Τεράστια ονόματα για τη Μακάμπι.

What a moment for @MaccabitlvBC LEGEND David Blatt 🙌



Those fans absolutely adore him 💛💙#EveryGameMatters pic.twitter.com/W83ax14ldN