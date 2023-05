Μπαρτζώκας σε τάιμ άουτ: «Πασάρετε για να γίνετε ήρωες σε αυτό το ματς» (vid)

Κατά τη διάρκεια τάιμ άουτ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στην Πόλη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας φώναζε στους παίκτες του να πασάρουν τη μπάλα.

Την ώρα που ο Ολυμπιακός είχε επιστρέψει από το -11 παίρνοντας προβάδισμα στο σκορ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν σαφής στις οδηγίες του στους παίκτες της ομάδας του.

«Πασάρετε τη μπάλα! Κάντε το! Θα γίνετε ήρωες εάν πασάρετε τη μπάλα σε αυτό το ματς» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του προπονητή των «ερυθρολεύκων» κατά τη διάρκεια ενός τάιμ άουτ και ενώ το σκορ ήταν 28-29 υπέρ της ελληνικής ομάδας.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Georgios Bartzokas 'You're going to be a HERO if you pass the ball in this game' 🗣️ pic.twitter.com/UjDtfrrroc