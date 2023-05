Αντίστροφα μετράει η Ζάλγκιρις για το μεγάλο ραντεβού με τα play-offs στην «Zalgirio Arena» και ήδη οι άνθρωποι της ομάδας έχουν κινήσει τις διαδικασίες για τους φιλάθλους.

Στα πράσινα θα «ντυθεί» η επιβλητική «Zalgirio Arena» τρεις εβδομάδες πριν υποδεχθεί τις τέσσερις ομάδες του φετινού Final 4.

Προηγείται το Game 3 της Ζάλγκιρις με την Μπαρτσελόνα όπου οι Λιθουανοί ευελπιστούν να μείνουν «ζωντανοί» στο «κυνήγι» της πρόκρισης μειώνοντας τη σειρά σε 2-1.

Η διοίκηση της ομάδας έχει τοποθετήσει σε όλες τις θέσεις πράσινα μπλουζάκια με το moto «We're back» εννοώντας φυσικά την μεγάλη επιστροφή της ομάδας στα play-offs.

Δείτε και το σχετικό βίντεο

#ZalgirioArena is dressed up! T-shirts provided by Svyturys and Go3! 🔥 pic.twitter.com/apVox4qPcW