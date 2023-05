Ο Ομπράντοβιτς είναι ο μοναδικός προπονητής με δύο break στα play-offs στα δύο πρώτα ματς. Το έκανε δύο φορές.

Είναι ο... Μίδας του ευρωπαϊκού μπάσκετ έχοντας πανηγυρίσει 5 φορές με τον Παναθηναϊκό τη Euroleague, ενώ την έχει κατακτήσει με Παρτίζαν, Μπανταλόνα, Ρεάλ και Φενέρ. Έχει τον τρόπο του να αντιμετωπίζει κάθε εμπόδιο που θα βρει στον δρόμο.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξέρει καλά τι σημαίνει break στα play-offs. Μόνο δύο ομάδες στην ιστορία της Euroleague έχουν κάνει break στα δύο πρώτα εκτός έδρας ματς της σειράς (best of five. Η Φενερμπαχτσέ τη σεζόν 2016-17 κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά και η Παρτίζαν φέτος με δύο διπλά απέναντι στη Ρεάλ. Ο Ζοτς ξέρει πάντα τον τρόπο να... τρελάνει κόσμο.

H Παρτίζαν υποδέχεται απόψε τη Ρεάλ Μαδρίτης (21:30, Novasports Prime) για το Game 3 της σειράς.

