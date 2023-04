Η Ρεάλ υποδέχεται την Πάρτιζαν για το πρώτο μεταξύ τους ματς στα play-offs της EuroLeague και οι φίλοι των Σέρβων κάνουν αισθητή την παρουσία τους στη Μαδρίτη.

Ρεάλ και Παρτίζαν μετρούν τις δυνάμεις τους στο Game 1 των play-offs της EuroLeague και οι Σέρβοι δεν θα είναι μόνοι τους.

Μερίδα των φίλων της ομάδας έχει ταξιδέψει στη Μαδρίτη προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια του συνόλου του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Μάλιστα, κάνει από νωρίς αισθητή την παρουσία της έξω από το WiZink Center με την ώρα για το τζάμπολ να κυλά αντίστροφα.

.@PartizanBC fans will be showing support to their side in Game 1 tonight👀#F4GLORY pic.twitter.com/HHLqvoNMmQ