Euroleague: Η συνύπαρξη των Ομπράντοβιτς, Ιτούδη, Σάρας στον Παναθηναϊκό (vid)

Aφιέρωμα στο παρελθόν των Ομπράντοβιτς, Ιτούδη και Σάρας στον Παναθηναϊκό έκανε η Εuroleague.

Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Δημήτρης Ιτούδης θα οδηγήσουν τις Μπαρτσελόνα, Παρτίζαν και Φενερμπαχτσέ στα play-offs ψάχνοντας πρόκριση στο Final 4. Οι τρεις τους έχουν συνυπάρξει στον Παναθηναϊκό στο παρελθόν με μεγάλη επιτυχία, πανηγυρίζοντας τίτλους. Η Euroleague δημιούργησε ένα video και αναρωτήθηκε αν θα γράψουν και φέτος ιστορία, μετά το σπουδαίο πέρασμα τους από το... τριφύλλι.

Δείτε το video της Euroleague για τις τρεις σπουδαίες μορφές του Παναθηναϊκού

Three men sharing a memorable past at @paobcgr will now create a new chapter in EuroLeague history... pic.twitter.com/gXxOOKACLZ