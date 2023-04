Η EuroLeague Basketball δίνει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να ψηφίσουν για την ανάδειξη του MVP, της All-EuroLeague First Team και της All-EuroLeague Second Team.

Οι φίλοι της EuroLeague έχουν τη δυνατότητα από σήμερα ως τις 11 Μαΐου να συμμετέχουν στη ψηφοφορία για τον MVP και τις καλύτερες πεντάδες της διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα θα προσμετρηθούν σε ποσοστό 25% ενώ ανάλογο ποσοστό θα έχει η ψήφος των προπονητών, των αρχηγών των ομάδων και των ΜΜΕ.

Ο παίκτης που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους θα αναδειχθεί MVP, με τον Σάσα Βεζένκοβ να αποτελεί το μεγάλο φαβορί.

Ο ΜVP θα ανακοινωθεί στο περιθώριο του Final 4 στο Κάουνας ενώ η ψηφοφορία πραγματοποιείται στο alleuroleagueteam.euroleague.net.

𝗔𝗹𝗹-𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗳𝗮𝗻 𝘃𝗼𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗶𝘀 𝗼𝗽𝗲𝗻!



Take part in choosing the 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗠𝗩𝗣, 𝗔𝗹𝗹-𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗧𝗲𝗮𝗺, and the 𝗔𝗹𝗹-𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗦𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱 𝗧𝗲𝗮𝗺



Vote until May 11th🗓️