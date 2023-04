Πίτερς: «Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να μας νικήσει κανείς» (vid)

Ο Άλεκ Πίτερς μίλησε για τον Ολυμπιακό και τα όσα ζει στην Αθήνα.

O Oλυμπιακός βρίσκεται στην κορυφή της Εuroleague, με τον Άλεκ Πίτερς να μιλά στη Euroleague για την πορεία της ομάδας του, τη ζωή στην Αθήνα και εξέφρασε την πίστη του για τη δουλειά που γίνεται στον σύλλογο.

Για την Αθήνα: «Η προπόνηση είναι γύρω στις 12:00. Ξυπνάω πρωί, παώ για περπάτημα με τη σύζυγό μου. Πηγαίνουμε στον φούρνο, στο μανάβικο, για καφέ. Δεν νομίζω πως Αμερικανός μπορεί να βρει καλύτερες συνθήκες παντού στην Ευρώπη απο αυτό που βρίσκει στην Αθήνα. Ποικιλία σε φαγητό και σε όλα. Μπορείς να πας στο κέντρο, να βρεθείς σε μουσείο, τα αξιοθέατα.

Για τον Ολυμπιακό: «Στον Ολυμπιακό είναι τα καλύτερα αποδυτήρια της καριέρας μου. Υπάρχει Ωριμότητα, παίκτες που ξέρουν τι απαιτείται. Βρίσκονται πρωταθλητές στην ομάδα που ξέρουν τι χρειάζεσαι στο κορυφαίο επίπεδο. Προπονούμαστε με έμφαση στη λεπτομέρεια. Λένε ότι είμαστε η πιο απολαυστική ομάδα για να βλέπεις, αλλά έχουμε μάθει όλα αυτά στην προπόνηση. Από την πρώτη μέρα.

Είναι δύσκολη η Euroleague φέτος, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι που τα καταφέραμε. Εντυπωσιακά τα ματς μέσα στην έδρα μας. Μακάρι να μπορούσαν να δουν οι άνθρωποι μου στις ΗΠΑ αυτά τα ματς από κοντά. Με τη συνέπειά μας, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να μας νικήσει κανείς φέτος. Έτοιμοι και για την τελευταία μάχη»

