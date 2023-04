Πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει ο Νίκολα Κάλινιτς.

Πλήγμα για τη Μπαρτσελόνα. Ο Νίκολα Κάλινιτς έχει πρόβλημα στο αριστερό πέλμα και οι Καταλανοί περιμένουν να δουν πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στη δράση.

Mε ανάρτηση των Καταλανών στο twitter, έγινε γνωστό πως ο Σέρβος θα συνεχίσει τις εξετάσεις και δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του. Ο Κάλινιτς τραυματίστηκε κόντρα στην Τενερίφη για το πρωτάθλημα Ισπανίας.

Στη Euroleague απομένουν δύο αγωνιστικές για το τέλος της regular season και μετά έρχονται τα playoffs, όπου φυσικά θα βρίσκεται η Μπαρτσελόνα.

