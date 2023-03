Σενάρια play-offs: Η Μπασκόνια κρατάει την τύχη στα χέρια της, από κοντά η Ζάλγκιρις

Δύο αγωνιστικές έμειναν για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, με την Μπασκόνια να διατηρεί το προβάδισμα για την είσοδό της στα play-offs. Από κοντά η Ζάλγκιρις, απομακρύνονται οι ελπίδες της Εφές.

Τα πράγματα άρχισαν να γίνονται πιο ξεκάθαρα όσον αφορά τις ομάδες που θα βρεθούν στα φετινά play-offs της Euroleague.

Μετά τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Αναντολού Εφές, με ρεκόρ 16-16 χρειάζεται μόνο ένα θαύμα προκειμένου να «κλέψει» την 8η θέση από την Μπασκόνια ή την Ζάλγκιρις Κάουνας οι οποίες έχουν μία νίκη παραπάνω καθώς αμφότερες βρίσκονται στο 17-15. Πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που υστερεί στην πιθανότητα της τριπλής ισοβαθμίας όπου τον πρώτο λόγο έχει η Μπασκόνια, υστερεί στην ισοβαθμία με τους Βάσκους και έχει αβαντάζ μόνο στην διπλή με τους Λιθουανούς.

Βέβαια υπάρχουν επίσης η Παρτίζαν και η Φενέρ με 18-14 ρεκόρ οι οποίες θέλουν από μία νίκη στα δύο επόμενα ματς προκειμένου να φτάσουν στις 19 νίκες και να αποφύγουν τις όποιες περιπέτειες. Τα άσχημα νέα για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είναι ότι υστερεί σε πιθανή ισοβαθμία με Μπασκόνια ή Ζάλγκιρις, ενώ αντίθετα συμβαίνει το ακριβώς με την Παρτίζαν η οποία έχει τις ισοβαθμίες με τις δύο ομάδες. Για να σημάνει σήμα κινδύνου θα πρέπει Φενέρ και Παρτίζαν να κάνουν το 0/2 τις δύο εναπομείνασες αγωνιστικές (με Εφές εντός, Ερυθρό Αστέρα εκτός και Μονακό εκτός, Παναθηναϊκό εντός αντίστοιχα) και το 2/2 οι δύο ομάδες από τη Βιτόρια και το Κάουνας.

Υπάρχει και το ενδεχόμενο τετραπλής ισοβαθμίας (με Φενέρ, Παρτίζαν, Μπασκόνια, Ζάλγκιρις) στις 19 νίκες όπου σε αυτήν την περίπτωση η τουρκική ομάδα μένει εκτός μετά το +20 των Λιθουανών στο Κάουνας. Αντίθετα υπάρχει η άλλη όψη του νομίσματος για το καλύτερο πλασάρισμα των Μακάμπι, Φενέρ και Παρτίζαν. Σε αυτήν την περίπτωση που ισοβαθμίσουν οι τρεις ομάδες, είτε στις 19 νίκες, είτε στις 20 νίκες, την 5η θεση θα πάρει η Φενέρ, την 6η η Παρτίζαν και την 7η η Μακάμπι. Μπορεί να υπάρξει και ένα ακραίο σενάριο με πενταπλή ισοβαθμία με Μακάμπι, Φενέρ, Παρτίζαν, Μπασκόνια, Ζάλγκιρις στις 19 νίκες!

Κατάταξη

*Ολυμπιακός 23-9 *Ρεάλ 22-10 *Μπαρτσελόνα 22-10 *Μονακό 21-11 Μακάμπι 19-13 Φενέρμπαχτσε 18-14 Παρτίζαν 18-14 Μπασκόνια 17-15 Ζάλγκιρις 17-15 Αναντολού Εφές 16-16 Ερυθρός Αστέρας 15-17 Αρμάνι Μιλάνο 14-18 Βαλένθια 14-18 Βίρτους 13-19 Μπάγερν 11-21 Παναθηναϊκός 11-21 Άλμπα 9-23 Βιλερμπάν 8-24

* Έχουν προκριθεί στα play-offs

Μακάμπι (19-13)

Τι έχει κάνει με τις υπόλοιπες ομάδες

Vs Φενέρμπαχτσε - 1-1 - Δεν έχει την ισοβαθμία

Vs Παρτίζαν 1-1 – Έχει την ισοβαθμία

Vs Ζάλγκιρις 1-0 με +1 πόντο

Vs Μπασκόνια 1-1 – Δεν έχει την ισοβαθμία

Το πρόγραμμα της Μακάμπι

Ζάλγκιρις – Μακάμπι (6/4)

Μακάμπι – Ρεάλ (13/4)

Φενέρμπαχτσε (18-14)

Τι έχει κάνει με τις υπόλοιπες ομάδες

Vs Μακάμπι 1-1 – Έχει την ισοβαθμία

Vs Παρτίζαν 1-1 – Έχει την ισοβαθμία

Vs Ζάλγκιρις 1-1 – Δεν έχει την ισοβαθμία

Vs Μπασκόνια 0-2

Vs Εφές 1-0 με +9 πόντους

Το πρόγραμμα της Φενέρμπαχτσε

Φενέρμπαχτσε – Εφές (6/4)

Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε (13/4)

Παρτίζαν (18-14)

Τι έχει κάνει με τις υπόλοιπες ομάδες

Vs Φενέρμπαχτσε 1-1 - Δεν έχει την ισοβαθμία

Vs Μακάμπι 1-1 – Δεν έχει την ισοβαθμία

Vs Ζάλγκιρις 2-0

Vs Μπασκόνια 1-1 – Έχει την ισοβαθμία

Vs Εφές 2-0

Το πρόγραμμα της Παρτίζαν

Μονακό – Παρτίζαν (7/4)

Παρτίζαν – Παναθηναϊκός (14/4)

Μπασκόνια (17-15)

Τι έχει κάνει με τις υπόλοιπες ομάδες

Vs Φενέρμπαχτσε 2-0

Vs Μακάμπι 1-1 – Έχει την ισοβαθμία

Vs Παρτίζαν 1-1 – Δεν έχει την ισοβαθμία

Vs Ζάλγκιρις 1-1 – Έχει την ισοβαθμία

Vs Εφές 2-0

Το πρόγραμμα της Μπασκόνια

Μπασκόνια – Βιλερμπάν (6/4)

Ολυμπιακός – Μπασκόνια (13/4)

Ζάλγκιρις (17-15)

Τι έχει κάνει με τις υπόλοιπες ομάδες

Vs Φενέρμπαχτσε 1-1 - Έχει την ισοβαθμία

Vs Μακάμπι 0-1 με -1 πόντο

Vs Παρτίζαν 0-2

Vs Μπασκόνια 1-1 – Δεν έχει την ισοβαθμία

Vs Εφές 0-2

Το πρόγραμμα της Ζάλγκιρις

Ζάλγκιρις – Μακάμπι (6/4)

Μπάγερν – Ζάλγκιρις (14/4)

Εφές (16-16)

Τι έχει κάνει με τις υπόλοιπες ομάδες

Vs Φενέρμπαχτσε 0-1 με -9 πόντους

Vs Παρτίζαν 0-2

Vs Ζάλγκιρις 2-0

Vs Μπασκόνια 0-2

Το πρόγραμμα της Εφές

Φενέρμπαχτσε - Εφές (6/4)

Εφές - Μονακό (14/4)