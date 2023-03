Η μεγάλη στιγμή έφτασε: Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει τη φανέλα του Βασίλη Σπανούλη στις 17 Σεπτεμβρίου 2023.

Ήταν ζήτημα χρονου να συμβεί. Το μόνο που απέμενε ήταν η ανακοίνωση της ημερομηνίας. Όπερ και εγένετο!

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε με κάθε επισημότητα ότι στις 17 Σεπτεμβρίου 2023 θα αποσύρει τη φανέλα με το νούμερο «7» του Βασίλη Σπανούλη στην οροφή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Θα είναι και η πρώτη φανέλα που θα περάσει για πάντα στη «ερυθρόλευκη» αιωνιότητα, σέ ένα «ξεχωριστό event» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ

«“A champion is one who is remembered. A legend is one who is never forgotten.” - Matshona Dhliwayo («Πρωταθλητής είναι κάποιος που τον θυμούνται.Μύθος είναι εκείνος που δεν ξεχνιέται ποτέ).

Με ένα ξεχωριστό event στις 17/09/2023, που θα περιλαμβάνει μοναδικές και ιστορικές στιγμές, η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα τιμήσει τον Θρύλο, Βασίλη Σπανούλη και είναι έτοιμη να σηκώσει στον «ουρανό» του ΣΕΦ τη φανέλα με το Νο7!

Μείνετε συντονισμένοι...»