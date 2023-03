Πρέπελιτς: «Δεν έχω τιμωρηθεί από τη Βαλένθια, ούτε τσακώθηκα με συμπαίκτη μου»

Ο Κλέμεν Πρέπελιτς διέψευσε ότι έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα, ούτε τσακώθηκε με κάποιον συμπαίκτη του.

Ο Κλέμεν Πρέπελιτς έμεινε εκτός αποστολής από την τελευταία αναμέτρηση της Βαλένθια, στην εκτός έδρας επικράτηση απέναντι στην Τζιρόνα. Με τον Σλοβένο γκαρντ να απαντάει στη φημολογία για την απουσία του.

«Μετά την εμφάνιση ψευδών και ανακριβών πληροφοριών και μετά από μερικές ημέρες σιωπής, θέλω να ξεκαθαρίσω την κατάσταση και να εκθέσω τη δική μου θέση. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω τιμωρηθεί από την ομάδα μου και δεν μπλέχτηκα σε κανένα επεισόδιο με οποιονδήποτε συμπαίκτη μου ή κάποιο άλλο μέλος της ομάδας. Στις τρεις σεζόν που ανήκω στη Βαλένθια και της οποίας τα χρώματα έχω τιμήσει με χαρά και υπερηφάνεια, δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα, πόσο μάλιστα προβλήματα με τους συμπαίκτες μου», ανάφερε ο Πρέπελιτς στο κείμενο που ανέβασε στο λογαριασμό του στο twitter.

My view: I was not suspended and never in an altercation with a teammate. Coach made a decision and I can respect that, even though as a competitior I would of course love to play. I have great respect for @valenciabasket and the people here. We deserve better reporting. pic.twitter.com/nCDv3ylmfw