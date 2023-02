Τιμώμενο πρόσωπο για την Αρμάνι θα είναι ο Βλάντιμιρ Μίτσοφ στην αναμέτρηση της 26ης αγωνιστικής της EuroLeague κόντρα στον Ολυμπιακό, με τους Ιταλούς να τον βραβεύουν για την προσφορά του στον σύλλογο.

Η Αρμάνι Μιλάνο μπορεί να έχει αποδεχτεί τη μοίρα της όσον αφορά τη σεζόν της στην EuroLeague, ωστόσο δεν ξεχνά την ιστορία της. Υποδεχόμενη τον Ολυμπιακό για την 26η αγωνιστική της διοργάνωσης στις 3 Μαρτίου, θα έχει έναν σπέσιαλ προσκεκλημένο στο «Mediolanum Forum», τον Βλάντο Μίτσοφ.

Ο Σέρβος αποσύρθηκε από το μπάσκετ το καλοκαίρι του 2022 και οι Ιταλοί θα τον τιμήσουν πριν την αναμέτρηση με τους «ερυθρολεύκους», δίνοντάς του τιμητικά μία φανέλα με τον αριθμό «5» που φορούσε κατά τη θητεία του στο Μιλάνο.

Σε τέσσερις σεζόν που αγωνίστηκε με την Αρμάνι κατέκτησε ένα πρωτάθλημα Ιταλίας (2018), ένα Κύπελλο (2021) και τρία Super Cup (2017, 2018, 2020), ενώ αγωνίστηκε και στο Final-4 της EuroLeague το 2021.

